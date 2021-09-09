Москва, , 21:14 — REGNUM Арктическая экспедиционная группа Северного флота отработала на учениях освобождение Дудинского морского порта, «захваченного» условным противником, сообщает 9 сентября пресс-служба флота.

Корабли военно-морского флота (ВМФ) России Mil.ru

По сценарию учений, Дудинский морской порт был захвачен подразделениями условного противника.

«В ходе учений военные моряки и морские пехотинцы Северного флота впервые в истории отработали освобождение территории порта, захваченного диверсионно-разведывательной группой условного противника», — уточняет пресс-служба.

В ходе операции на побережье Енисея был высажен морской десант, а затем был проведён штурм порта с воды, с воздуха и с земли.

В отработке освобождения порта были задействованы вертолёты Ка-27, быстроходные лодки, артиллерия большого противолодочного корабля «Североморск», а также двухзвенные вездеходы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Северный флот начал крупномасштабные военные учения в Арктике с участием восьми тыс. военнослужащих, нескольких сотен единиц военной техники и порядка 50 кораблей и судов.

Учения проводятся на полигонах Мурманской области, в море Лаптевых, акваториях Баренцева и Карского морей, на Новосибирских островах, а также в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.

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