Астана, 9 сентября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. 27-летний полузащитник сборной «Тобола» и сборной Казахстана по футболу Руслан Валиуллин сдал положительный допинг-тест после матча клуба в Лиге Конференций УЕФА. 12 августа «Тобол» разгромно проиграли «Жилине» со счетом 0:5 в матче плей-офф третьего по престижности еврокубка.

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1 сентября сборная Казахстана по футболу в матче четвертого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в Катаре сыграла вничью со сборной Украины. Руслан Валиуллин провел на поле все 90 минут и забил оба гола хозяев.

В текущем сезоне Руслан Валиуллин принял участие в 23-х матчах за «Тобол» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами.