Москва, 9 сентября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Требование прекратить предоставлять возможность обхода блокировки сайта «Умное голосование» выразил Роскомнадзор в адрес Apple, Google, Cloudflare и Cisco 9 сентября.

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Эти компании были предупреждены о том, что они должны прекратить давать возможность обхода блокировки в России приложения и сайта «Умное голосование». Это связано с предстоящими выборами в России.

Между тем Роскомнадзор установил, что возможность обхода блокировок предоставляют более десяти иностранных провайдеров на территории США, Украины, Германии, Франции, Японии, Великобритании, что является грубым нарушением российского законодательства.

В ведомстве уточнили, что требования о недопустимости предоставления технических средств для обхода ограничения доступа игнорируются магазинами приложений компаний Apple и Google, DNS‑ и CDN-сервисами Google, Cisco, Cloudflare.

«Оказание содействия, участие и продолжение деятельности запрещенной в России экстремистской организации, в том числе в интернете — уголовно наказуемое деяние, — говорится в сообщении. — Согласно действующему законодательству, ответственность распространяется как на частных, так и должностных лиц».