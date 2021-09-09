Лос-Анджелес, США, 9 сентября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Джон Бернтал намекнул, что он пока он не собирается отказываться от роли Карателя (Фрэнка Касла). Об этом 9 сентября сообщает портал Screen Rant.

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Во время интервью, посвящённого проекту фильма Small Engine Repair на основе книги Джона Поллоно, актёру задали вопрос об этом персонаже комиксов Marvel.

«Знаете, посмотрим», — сказал Бернтал, добавив, что в действительности он не особо думает об этом. Он отметил, что ему просто очень нравиться сниматься и делать свою работу и что то, что должно произойти, всё равно произойдёт.

Напомним, Джон Бернтал исполнил роль Фрэнка Касла в сериале «Каратель» Marvel и Netflix. Поклонники сериала «Ходячие мертвецы» также знают его по роли Шейна Уолша. Последней работой актёра в кино стала роль Итан Харрисона в триллере «Те, кто желает мне смерти» режиссёра Тейлора Шеридана.