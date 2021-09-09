Москва, 25 сентября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ за сутки поражены 33 артиллерийских подразделения ВСУ. Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Николаева, пункты временной дислокации иностранных наёмников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ на западной окраине города Запорожье и в районе Дружковки ДНР, а также 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178 районах», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в результате высокоточных ударов ВКС России по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в Херсонской области уничтожено до 30 боевиков ВСУ.