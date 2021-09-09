Тамбов, 9 сентября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. Тамбовская область заняла третье место в рейтинге субъектов России по темпам вакцинации против коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в регионе этот показатель более чем в 1,5 раза превысил среднероссийские значения.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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К 7 сентября первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 347 тыс. 505 человек. Полностью вакцинированы 308 тыс. 13 человек.

Все лечебные учреждения обеспечены вакциной против коронавируса. Прививки делают вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт». Новые партии вакцины поступают регулярно, очередной транш в количестве 3600 комплектов пришел 8 сентября.