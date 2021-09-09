Челябинск, 9 сентября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. В Челябинске мужчину 1990 года рождения будут судить за 18 эпизодов мошенничества. Об этом сообщает областной главк МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

По данным следствия, он обманул 18 человек, обещая им помощь с получением водительских удостоверений. За свои «услуги» он брал от 3 тыс. до 80 тыс. рублей. Общий размер ущерба превысил 300 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Челябинска. Обвиняемому грозит до пяти лет заключения.