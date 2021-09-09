9 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Авигдор Эскин, , 21:18 — REGNUM Сегодня Москву с официальным визитом посетил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. На этот раз израильтяне прекрасно подготовились и продемонстрировали не только дружественный настрой, но и дипломатические навыки.

Питер Пауль Рубенс. Сбор манны израильтянами (ок.1625)

Мы помним успехи в Москве бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, добившегося беспрецедентно дружественных и доверительных отношений с российским президентом. При этом качество работы посольства Израиля и уровень его сотрудников всегда оставляли желать лучшего. Нетаньяху мало опирался на посольский персонал при подготовке своих встреч в Москве. И это он установил добрые традиции в двусторонних отношениях, которые сохраняются и после него.

Посудите сами. Свой визит в Москву Лапид начал с возложения венка к памятнику Неизвестному Солдату. Его слова «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» прозвучали убедительно и искренне. И неспроста. Яир Лапид рассказал в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, как 76 лет назад его отца спасла Красная армия:

«Мой отец был ребенком в будапештском гетто. Он должен был умереть, но однажды услышал, как люди говорят на языке, который он не понимал. Моя бабушка подняла голову и сказала: это русский язык, пришли русские, мы спасены!»

Он добавил, что три года спустя пришло признание Москвой права Израиля на жизнь. Министр иностранных дел Израиля прямо заявил, что в Израиле чувствуют себя в долгу.

Всем кривотолкам вопреки, в ходе встречи не наблюдалось никаких признаков ухудшения отношений между Россией и Израилем. При внимательном изучении высказываний Сергея Лаврова мы можем отметить, что он никогда не был так благожелательно настроен по отношению к израильским коллегам, как на этот раз. Исключение может составить его совместный визит в Иерусалим на открытие мемориала жертвам Ленинградской блокады вместе с президентом Путиным.

Яир Лапид начал свой визит с добрых слов благодарности. Лавров отметил полную схожесть позиций России и Израиля по осуждению попытки переписывания истории Второй мировой войной и оспаривания ее результатов. Он также подчеркнул с удовлетворением, что мы отметим скоро тридцатилетие восстановления дипломатических отношений между нашими странами.

Совместная пресс-конференция показала, что Москва и Иерусалим научились не только избегать трений и конфликтов, но — действовать гармонично, в рамках взаимного понимания. Яир Лапид подчеркнул право Израиля на превентивные действия в Сирии против иранского засилья в некоторых ее регионах. Он сразу добавил к этому, что любые военные операции Израиля учитывают российские интересы. Сергей Лавров ответил однозначным признанием легитимности израильских интересов в Сирии по защите своей безопасности, подчеркнув необходимость восстановить ее суверенитет. Для пущей ясности он противопоставил этому нелегитимные действия в Сирии американцев, которых обвинил в незаконном использовании природных ресурсов и поощрении курдского сепаратизма на контролируемой ими территории.

Министр иностранных дел Лапид также подчеркнул право Израиля действовать по своему усмотрению для предотвращения получения Ираном ядерного оружия. Никто не ждал полного согласия Сергея Лаврова, но отсутствие публичного возражения тоже относится к категории выражения отношения. В данном случае оно было скорее нейтральным.

Удивила попытка агентства РИА Новости свести визит израильского министра к спору по Голанским высотам. Эти территории были заняты Израилем в 1967 году в ходе ответного удара по Сирии, вследствие ее нападения, а позже официально присоединены к Израилю. Заголовок РИА по визиту гласил «В Израиле заявили, что не рассматривают возвращение Голанских высот Сирии». Перепутали, где это сказали, ибо не в Израиле ведь, а сиречь в Москве. И зачем задираться с гостями, когда те не провоцируют? Разве Лапид поднимал вопрос Крыма или Донбасса? В чем смысл беспричинной порчи атмосферы? Впрочем, это всего лишь мелкая подробность.

В октябре ожидается визит в Москву премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Он пойдет по проторенной Биньямином Нетаньяху дороге в Москву. В России умеют ценить искреннюю и проверенную дружбу. Израиль отказался участвовать в санкциях, поддержал Россию в борьбе против фальсификации истории и последовательно избегал вмешательства в ее внутренние дела. Это крепкий фундамент для дальнейших отношений.