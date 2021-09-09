Доха, , 20:48 — REGNUM Первый пассажирский самолёт, совершивший коммерческий авиарейс из восстановленного аэропорта Кабула, приземлился в столице Катара Дохе, сообщает телеканал Al-Jazeera.

Кабул Masoud Akbari

Пассажирский самолёт авиакомпании Qatar Airways доставил из Афганистана 115 человек, в том числе граждан иных государств.

Напомним, ранее катарские специалисты занимались восстановлением аэропорта Кабула, большинство технических систем которого было уничтожено уходящими военными США.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 августа власть в Афганистане фактически перешла в руки движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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