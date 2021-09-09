Наньнин, Китай, , 20:48 — REGNUM В городе Наньнин, административном центре Гуанси-Чжуанского автономного района (ГКЧАР) КНР, расположенного в южной части страны, открывается 18-е ЭК ПО Китай — АСЕАН, в котором объявили об участии более четырех десятков стран и регионов мира. Об этом 9 сентября сообщает Синьхуа, отмечая, что в текущем году ЭКСПО проходит одновременно в двух форматах — очном и онлайн, а участвовать в нем собрались почти четыреста иностранных компаний.

В ходе выставки пройдет почти 150 мероприятий по стимулированию торгово-экономической деятельности, а также 26 разнообразных форумов, направленных на углубление сотрудничества КНР со странами десятки АСЕАН. Об этом сообщил официальный представитель Министерства коммерции КНР Цзинь Кан, подчеркнув, что на ЭКСПО также особое внимание будет уделено расширению платформ для двусторонних диалогов.

Отмечается, что в текущем году диалогу между КНР и АСЕАН исполняется тридцать лет, и ЭКСПО поможет соединить его с проектами «Пояса и пути» и ВРЭП — Всеобъемлющего регионального экономического партнерства.