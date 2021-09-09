Курган, 9 сентября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к Федеральной антимонопольной службе с просьбой оказать содействие в выявлении причин удорожания продовольствия, газового топлива и стройматериалов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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«Весной подорожала древесина. В Курганской области для лесопользователей не выросла арендная плата, не выросли налоги, к сожалению, зарплата рабочих тоже не выросла, откуда же тогда скачок цен на древесину? То же самое с газом», — отметил Вадим Шумков.

Кроме того, обращаясь к антимонопольщикам, глава региона сделал акцент на необходимости совместно улучшать сферу госзакупок и активизировать проверки поставщиков продовольствия в школы.