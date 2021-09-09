Екатеринбург, 9 сентября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге идёт проверка по факту смерти мужчины возле одного из торговых центров. Об этом сообщает свердловское управление СКР.

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Инцидент произошёл днём в Верх-Исетском районе. Тело умершего направлено на экспертизу. По предварительным данным, гражданин умер не из-за криминала.

Как отмечает глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, личность умершего уже установлена. Им оказался мужчина 1962 года рождения, проживавший в съёмной квартире. Его опознали сестра и двоюродный брат.