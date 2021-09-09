Москва, 9 сентября 2021, 20:39 — REGNUM Сообщения из США об «опасном» наращивании Китаем ракетно-ядерной мощи являются информационным вбросом Вашингтона и не являются значимым фактором, заявил 9 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью изданию «Коммерсант».

Экспозиция музей ядерного оружия
Экспозиция музей ядерного оружия
Mil.ru

Он пояснил, что Москва не комментирует такие заявления Вашингтона, так как гораздо лучше владеет информацией по данному вопросу.

«Сигналы с американской стороны — это наименьший из значимых факторов, которые мы учитываем при формировании собственных выводов», — пояснил замглавы МИД России.

«Наши отношения с Китаем настолько прочны, фундаментальны и не подвержены внешним негативным воздействиям, что упомянутые вами информационные вбросы по большому счету не были нами никак прокомментированы, поскольку мы лучше многих понимаем, что и как происходит в отношениях с Китаем и как их надо выстраивать дальше», — отметил Рябков.

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