Москва, , 20:39 — REGNUM Сообщения из США об «опасном» наращивании Китаем ракетно-ядерной мощи являются информационным вбросом Вашингтона и не являются значимым фактором, заявил 9 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью изданию «Коммерсант».

Экспозиция музей ядерного оружия Mil.ru

Он пояснил, что Москва не комментирует такие заявления Вашингтона, так как гораздо лучше владеет информацией по данному вопросу.

«Сигналы с американской стороны — это наименьший из значимых факторов, которые мы учитываем при формировании собственных выводов», — пояснил замглавы МИД России.

«Наши отношения с Китаем настолько прочны, фундаментальны и не подвержены внешним негативным воздействиям, что упомянутые вами информационные вбросы по большому счету не были нами никак прокомментированы, поскольку мы лучше многих понимаем, что и как происходит в отношениях с Китаем и как их надо выстраивать дальше», — отметил Рябков.

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