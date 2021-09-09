Мичуринск, Тамбовская область, 9 сентября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. В Московской области нашли пропавшего 14-летнего жителя города Мичуринска (Тамбовская область). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

(сс) Warren Wong Подросток

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Тамбовской области доложить об обстоятельствах расследования.

Мальчика нашли живым утром 9 сентября в городе Чехове Московской области. По версии следствия, 31 августа подросток на автобусе приехал в Тамбов для обучения в кадетском корпусе. На автовокзале он купил билет до Москвы, уехал в столицу и вышел в районе Царицыно.

Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи выяснили, что юноша находился в городе Чехове в квартире у знакомого, с которым он общался через социальные сети. Также они устанавливают все обстоятельства и причины исчезновения подростка и не совершались ли в отношении него противоправные действия в период его исчезновения.