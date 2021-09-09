Вашингтон, 9 сентября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. Моддеры (создатель модификаций к видеоиграм) Raptorfarian и Alexthe666 выпустили интересное дополнение к Minecraft, которое добавляет в игру различных фэнтезийных существ. Об этом 9 сентября сообщает журнал PC Gamer.

Minecraft

Изначально создатели мода Ice and Fire: Dragons хотели добавить в Minecraft драконов, они выпустили его первую версию ещё в 2017 году. Однако впоследствии в дополнении появился целый бестиарий. Таким образом, желающие разнообразить игровой процесс Minecraft, могут добавить в игру гидр, циклопов, горгон, пикси, троллей, смертоносных червей, морских змей и т.д. Скачать модификацию можно на странице проекта.

https://twitter.com/dailymodded/status/1433202706500526080

Напомним, 8 июня 2021 года вышла первая часть масштабного дополнения Minecraft: Caves & Cliffs. Ожидается, что релиз второй состоится до конца 2021 года.