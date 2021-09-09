Бишкек, 9 сентября, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров одобрил ратификацию межправительственного соглашения о создании Венгерско-Киргизского фонда развития. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Венгрия

Предполагается, что фонд будет финансировать самоокупаемые проекты, реализуемые на территории Киргизии — за счет предоставления кредитов или участия в капитале.

Уставной капитал фонда первоначально будет составлять $16 млн (1 млрд 175 млн рублей). Впоследствии венгерские власти обещают увеличить его до $50 млн (3 млрд 672 млн рублей).

При этом взносы в уставный капитал обеспечиваются Венгрией.