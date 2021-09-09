Калуга, 9 сентября, 2021, 20:05 — ИА Регнум. В Государственном архиве Калужской области сегодня, 9 сентября, открылась выставка «Калуга. От губернского центра к областной столице». В торжественном открытии выставки приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, выставка посвящена истории и архитектуре Калуги и отражает процесс регулярной застройки города с момента создания Калужского наместничества до конца XX века. Впервые представлены планы различных казённых и частных строений. Среди экспонатов — карты, планы, чертежи, документы, фотографии и рисунки старинных зданий Калуги в разные исторические эпохи.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открылась выставка «От губернского центра к областной столице»

«Город — это живой организм, он постоянно развивается. Для того чтобы двигаться в правильном направлении, нам нужно любить Калугу и знать её историю, помнить, какой ценой были достигнуты успехи, какие люди строили и развивали наш город, — подчеркнул Юрий Моисеев. — Благодарю организаторов выставки, вы делаете очень важное и нужное дело: сохраняете историческую память, открываете новые страницы истории нашего города».

Глава Калуги поздравил собравшихся с юбилеем Калуги и пожелал краеведам новых успехов.

Посетители выставки смогут увидеть чертежи, рисунки и фотографии таких знаковых объектов как Каменный мост, вокзал, Гостиные ряды, палаты Коробовых, присутственные места, Дворянское собрание и дом печати. Показаны на выставке и здания, разобранные и разрушенные в 1930-е годы, когда Калуга была районным центром сначала Московской, а затем тульской области. Также на выставке представлены книги и открытки о Калуге из библиотеки Государственного архива Калужской области и личных коллекций.

«Я всегда с большим удовольствием посещаю выставки, посвящённые истории нашего родного города. Представленные сегодня экспонаты навевают мне теплые воспоминания о Калуге 80-х годов, начинаешь ещё сильнее любить наш замечательный город. Выставка будет очень полезна для молодых калужан, она позволит им лучше узнать город, в котором они родились и живут», — поделился впечатлениями Юрий Моисеев.