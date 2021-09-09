Краснодар, 9 сентября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Заместитель начальника Информационного центра ГУ МВД России по Краснодарскому краю обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону 9 сентября.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

Согласно материалам дела, на расследовании в органах полиции находится уголовное дело в отношении группы лиц о незаконном обороте сильнодействующих средств. По версии следствия, обвиняемый сообщил родственнице двух фигурантов о намерении следствия квалифицировать действия подследственных по более тяжкой статье, а также выразил готовность передать взятку в размере 40 миллионов рублей должностным лицам из числа сотрудников МВД за бездействие. Женщина передала посреднику часть взятки в семь миллионов рублей, при этом сообщив о предложении в следственные органы.

7 сентября заместитель начальника ИЦ ГУ МВД был задержан оперативными сотрудниками ГУСБ МВД России при получении ещё трёх миллионов рублей.

В настоящее время фигурант дела арестован. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению.