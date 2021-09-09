Нижний Новгород, 9 сентября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. 19 воспитанников кадетской школы в Нижнем Новгороде обратились за помощью в больницы. По предварительным данным, учащиеся обожгли лица и глаза из-за «аппаратf для дезинфекции помещения». Об этом написали нижегородские СМИ 9 сентября.

Кварцевая лампа

По данным прессы, кварцевые лампы «забыли выключить учителя и медработники образовательного учреждения и дети провели под ними весь день».

«Глаза красные, внутри болят, многие в школу не пришли из-за этого, а те, кто дошел, страдают от ожогов», — цитирует мать одного из учеников портал «В городе N».

Издание отмечает, что за помощью обратились 19 человек, им промыли глаза, самочувствие детей нормальное. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку «по факту получения ожогов глаз воспитанниками кадетского корпуса».