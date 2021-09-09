Пекин, 9 сентября, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Авторы ролевой игры Genshin Impact в новом ивенте (внутриигровое событие) предложат геймерам отдохнуть от боёв. Об этом 9 сентября сообщает сайт китайской студии miHoYo.

компания miHoYo Логотип игры Genshin Impact

Новый ивент Lunar Realm, старт которого запланирован на 10 сентября 2021 года, будет посвящён рыбалке. Геймерам предложат помочь женщине Куджиреай Момидзи, которая хочет поймать легендарную рыбу Lunar Leviathan. Для этого игрокам придётся пройти «специальную тренировку».

https://twitter.com/CaelAnim/status/1433804617142263808

Для справки: Genshin Impact — это ролевая игра, выполненная в аниме-стилистике. Ранее в ней начался кроссовер (событие, связанное с пересечением контента из разных франшиз) с аниме-сериалом «Жемчуг дракона». Геймерам предложили поучаствовать в турнире Hyakunin Ikki, который завершится 13 сентября 2021 года.