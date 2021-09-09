Нью-Дели, , 19:59 — REGNUM Размещения оружия в космосе недопустимо, говорится в опубликованной 9 сентября совместной декларации стран БРИКС по итогам саммита.

Лазерное оружие Цитата из к/ф «Звездные войны». реж Джордж Лукас. США

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Лидеры стран БРИКС по итогам переговоров заявили, что считают необходимым предотвратить гонку вооружений в космическом пространстве. Страны объединения выразили желание, чтобы никакие государства не размещали в космосе оружие.

«Мы вместе выступаем за долгосрочную устойчивость космической деятельности и повышение безопасности космических операций путём реализации и развития руководящих принципов Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях», — заявили авторы документа.

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