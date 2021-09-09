Москва, , 19:54 — REGNUM На площадке Евразийской экономической комиссии состоялось обсуждение концептуальных вопросов по двум международным договорам, которые необходимо принять для создания общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Участие в мероприятии приняли министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбек Асанбеков и заместители министров профильных ведомств стран-членов союза.

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«Работа по формированию общих рынков и гармонизации национальных законодательств ведется с учетом базовых принципов, предусмотренных Договором о ЕАЭС. Один из основных — обеспечение рыночного ценообразования на нефть и нефтепродукты, повышение его прозрачности. Общие рынки должны заработать с 1 января 2025 года. Совещание прошло в рамках подготовки к заседанию Совета ЕЭК, которое состоится 14 сентября», — напомнили в пресс-службе ЕЭК.

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Там также отметили, что ранее главы государств ЕАЭС утвердили Концепцию и Программу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов союза, и такой же пакет документов был принят по общему газовому рынку. Затем последует принятие международных договоров по формированию общих рынков газа, а также нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. Таким образом будет выстроена общая правовая система для запуска общих рынков.

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