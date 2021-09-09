Майкоп, 9 сентября, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Дополнительно более 11 млн рублей выделено Республике Адыгея Правительством РФ на создание и модернизацию библиотек и оснащение детских театров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.

Фото Алексея Гусева Правительство республики Адыгея

Распределение средств федерального бюджета на создание и модернизацию библиотек, а также на оснащение детских и кукольных театров техническим и технологическим оборудованием утверждено Правительством России. Адыгее дополнительно выделено 5 млн рублей на создание модельных муниципальных библиотек, 2,5 млн рублей на пополнение библиотечных фондов и более 3,8 млн рублей на оснащение детских театров.

«Мы стремимся сформировать в республике сеть учреждений культуры, доступных для всех жителей и привлекательных для людей разных возрастов. Для этого строятся и ремонтируются дома культуры, создаются модельные библиотеки, модернизируются детские школы искусств, приобретается современное оборудование для учреждений культуры. Поддержка Правительства РФ и Федерального Собрания РФ позволяет нам эффективнее решать поставленные президентом страны задачи по реализации национального проекта «Культура»», — прокомментировал глава Адыгеи, секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия» Мурат Кумпилов.

Решение о выделении средств было принято после одобрения комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Государственной думы от Адыгеи Владислава Резника («Единая Россия»).

Отметим, что деньги на создание модельных муниципальных библиотек выделены дополнительно к уже заложенным для Адыгеи в федеральном бюджете на 2021 год субсидиям 10 млн рублей, на оснащение детских театров также было заложено 5 млн рублей.

«Детские и кукольные театры играют большую роль в образовании, воспитании, духовном и творческом развитии детей и подростков. Также неуклонно растет значение библиотек. Оснащенные по современным стандартам, они способны предоставлять онлайн-доступ к базам знаний из любого населенного пункта нашей страны, обеспечить повышение качества образования, уровня культуры», — пояснил Владислав Резник.