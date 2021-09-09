Бишкек, 9 сентября, 2021, 19:52 — ИА Регнум. По итогам августа 2021 года валовые международные резервы Киргизии превысили $2 млрд 860,7 млн, что является самым высоким показателем с начала года. Такие данные приводит национальный банк страны.

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Это на $113,7 млн или на 4,1% больше объема резервов, имевшихся у республики в начале года.

При этом по сравнению с августом 2020 года валовые резервы Киргизии снизились на $210,5 млн, то есть на 6,8% за последний год.