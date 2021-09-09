9 сентября 2021 | Время чтения 6 мин

День интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия в Цетиньском монастыре стал переломным моментом для черногорского правительства. Если до этого дня кабинет Здравко Кривокапича воспринимался как слабый и нестабильный, то сейчас всё стало иначе. Такое мнение высказали сербские эксперты.

Татьяна Стоянович, , 20:56 — REGNUM Церемония интронизации митрополита Черногорско-Приморского Сербской православной церкви Иоанникия прошла 5 сентября в Цетине в весьма нехарактерной для церковных торжеств обстановке. Пока перед зданием Цетиньского монастыря бушевали черногорские националисты, митрополит Иоанникий и патриарх Сербский Порфирий спустились на территорию монастыря на вертолете в сопровождении бойцов черногорского спецназа. Уже после церемонии премьер-министр Здравко Кривокапич заявил о том, что 4 и 5 сентября в стране была предпринята попытка госпереворота. Позже митрополит Иоанникий сообщил, что за этой попыткой стоял лично президент страны Мило Джуканович, чья Демократическая партия социалистов в августе 2020 года проиграла парламентские выборы.

Черногория

Почему вопрос интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия был принципиален для большинства черногорских граждан и как повлиял бы перенос церемонии на политическую ситуацию в Черногории, ИА REGNUM рассказали сербские эксперты.

Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий (сс) Saint-Petersburg Theological Academy

Профессор факультета политологии Университета в Белграде Часлав Копривица отметил, что нигде в бывшей Югославии церковь не подвергалась таким беспощадным гонениям, как в Черногории. При этом происходило это не только из-за коммунистического атеизма, но также из-за того, что Сербская православная церковь была преградой на пути у тех, кто пытался провести ревизию черногорской идентичности и сделать из черногорцев другой народ, который не только не считает себя сербами, но еще и ненавидит сербов, напомнил он.

Часлав Копривица «Так и в настоящее время, силы, которые потерпели поражение на выборах в августе 2020 года, попытались воспользоваться церковным торжеством для того, чтобы вызвать гражданскую войну в Черногории. Это политическое меньшинство попыталось устроить хаос в Черногории, рассчитывая на вмешательство иностранного фактора».

По словам Копривицы, здесь речь идет не только о том, что президент Мило Джуканович пытается всеми возможными средствами удержаться у власти, так как боится уголовного преследования в случае потери президентского иммунитета.

«Дело в том, что победа народного движения в защиту Сербской православной церкви безвозвратно остановила процесс ревизии национальной идентичности у черногорских сербов. Поэтому в кругах, близких к Джукановичу, началась паника, и они придумали такой сценарий, при котором глава государства полностью пренебрег государственными институтами. Те же люди, которые якобы борются за черногорское государство, ограничили свободу передвижения в день интронизации митрополита, вмешались в дела церкви и показали, что на самом деле они презирают Черногорию как государство и хотят вернуть ее в какое-то предгосударственное состояние», — рассказал Копривица.

Здравко Кривокапич Gov.me

С другой стороны, правительство Черногории во главе с премьер-министром Здравко Кривокапичем накануне интронизации митрополита Иоанникия действовало довольно нерешительно, чем только поощряло националистов Джукановича в намерении устроить инциденты.

«Правительство Черногории оказалось перед выбором: или оно использует все доступные средства правового государства, или на улицах Цетине 5 сентября произойдет демонтаж этого государства. Если бы события пошли по второму сценарию, непонятно, как повел бы себя народ, который, ведомый церковью, еще с декабря 2019 года участвовал в мирных шествиях. Вместо мирного евангельского ответа на ненависть и насилие могла бы последовать совершенно иная реакция», — считает эксперт.

Из этой перспективы то, что интронизация митрополита Иоанникия была проведена 5 сентября в Цетиньском монастрые, вопреки возражениями националистов, является большой победой не только СПЦ в Черногории, но и большинства черногорских граждан, полагает Копривица. «Близким к криминалу кругам не удалось навязать закон насилия, не было столкновения народного большинства и ультранационалистов, которые называют себя комитами. Благородя решимости архиереев СПЦ и верующего народа дух Евангелия все-таки восторжествовал, и это главный итог всех этих событий», — добавил эксперт.

Копривица обратил внимание на роль внешнего фактора, которая в современной Черногории чрезвычайно важна. Он напомнил, что несколько месяцев назад националисты стали заявлять о том, что готовятся физически препятствовать интронизации митрополита Иоанникия в Цетине.

Часлав Копривица «Нет сомнения в том, что иностранные дипломаты в Подгорице могли предупредить Джукановича об опасности такого развития событий и попросить его повлиять на националистов. Только тогда, когда уже стало понятно, что события выходят из-под контроля, западные дипломаты поняли, что лучше смириться с вмешательством черногорской полиции, чем допустить кровопролитие. Если бы до кровопролития дошло, Запад уже не смог бы через правительство Черногории эффективно контролировать события в стране».

По мнению эксперта, не исключено, что президент Джуканович со своими приближенными попытается организовать новые инциденты. При этом маловероятно, что повторятся организованные провокации, которые могли бы вызвать гражданский конфликт в Черногории.

Мило Джуканович принимает папского нунция Predsjednik.me

«Конфликты возможны на уровне ссор, драк и всего того, что, к сожалению, является частью повседневной жизни. Но в ближайшее время вряд ли возможны подобные попытки демонтажа черногорского государства, ревизии национальной идентичности и хода истории, который очевидно повернулся в другую сторону после смены власти в 2020 году», — подытожил Часлав Копривица.

Сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич считает события 5 сентября в Цетине победой не только сербского, но и вселенского православия, и поражением балканской политической мафии.

«С того дня всё переменилось. Мило Джуканович попытался с помощью лояльных себе людей из бывшего аппарата, таких как бывший глава полиции Веселин Вельович, провести госпереворот. Но в этот раз настоящий, а не выдуманный, как в 2016 году», — заявил Гайич.

По словам эксперта, президент Черногории для этого задействовал практически все свои ресурсы. Так, среди демонстрантов в Цетине были замечены экс-премьер Черногории Душко Маркович, главный прокурор Миливое Катнич, бывший президент Черногории Филипп Вуянович.

Александр Вучич. Почему я это говорю? Потому что все сербские издания и телеканалы, подконтрольные Вучичу, неделями вели ожесточенную кампанию против Кривокапича, а не против Джукановича. Все стали в один голос восхвалять Кривокапича только после того, как стало понятно, что Джуканович проиграл, и что Кривокапич вышел из всех этих событий политическим победителем». Стеван Гайич «Как и в 2016 году, Джукановичу полную логистическую поддержку обеспечил и его лучший ученик — президент СербииПочему я это говорю? Потому что все сербские издания и телеканалы, подконтрольные Вучичу, неделями вели ожесточенную кампанию против Кривокапича, а не против Джукановича. Все стали в один голос восхвалять Кривокапича только после того, как стало понятно, что Джуканович проиграл, и что Кривокапич вышел из всех этих событий политическим победителем».

Гайич считает, что последние события чрезвычайно важны для властей в Подгорице, так как до сих пор правительство Кривокапича воспринималось как весьма нестабильное, но это восприятие после 5 сентября изменилось. «Теперь у правительства развязаны руки, и оно сможет сменить всех чиновников в прокуратуре и в судебной системе, которые поддерживают связи с преступным миром», — добавил эксперт.

«Последствия этого события будут далекоидущими. Кривокапич обещал общественности, что в течение одной недели будут расследованы все обстоятельства произошедшего в день интронизации митрополита, и что все лица, причастные к попытке госпереворота, будут призваны к ответственности. Я не исключил бы возможность импичмента Джукановича», — допустил Гайич.

По мнению сербского политолога, Мило Джуканович потерял ту поддержку, которой ранее пользовался. Лояльные ему люди, которые все еще работают в государственной системе, теперь будут заботиться о том, чтобы им не были предъявлены обвинения в нарушении конституционного правопорядка, считает Гайич.

«Я считаю, что в Цетине балканские клептократии получили серьезный удар. Если бы церковь отступила под давлением, это была бы победа Мило Джукановича. Монастырь, скорее всего, физически оккупировали бы черногорские раскольники, а президент Джуканович попытался бы с помощью коррумпированных кругов внутри Агентства национальной безопасности довести госпереворот до конца», — подытожил Стеван Гайич.