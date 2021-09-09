Местность на фото со съёмок сериала по The Last of Us выглядит как в игре
Калгари, Канада, 9 сентября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Телеканал HBO выложил в сеть новые фотографии со съёмочной площадки сериала «Одни из нас», который создаётся на основе одноимённой видеоигры. Изображения были опубликованы 9 сентября на twitter-странице проекта.
Многие поклонники The Last of Us отметили, что запечатлённые на снимках места очень похожи на те, что были в игре. Создатели шоу написали в посте, что сейчас съёмки проходят в канадском городе Калгари.
https://twitter.com/TheLastofUsNews/status/1435701287786622976
Ожидается, что первый сезон сериала «Одни из нас» HBO покажет в 2022 году. Ранее СМИ сообщили, что в этот телепроект канал вложит $200 млн. В шоу снимаются актёры Педро Паскаль («Игра престолов», «Мандалорец»),Белла Рамзи («Самая плохая ведьма») и Гэбриел Луна («Терминатор: Тёмные судьбы»).