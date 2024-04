Калгари, Канада, 9 сентября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Телеканал HBO выложил в сеть новые фотографии со съёмочной площадки сериала «Одни из нас», который создаётся на основе одноимённой видеоигры. Изображения были опубликованы 9 сентября на twitter-странице проекта.

Кадр из игры «The Last of Us» The Last of Us

Многие поклонники The Last of Us отметили, что запечатлённые на снимках места очень похожи на те, что были в игре. Создатели шоу написали в посте, что сейчас съёмки проходят в канадском городе Калгари.

https://twitter.com/TheLastofUsNews/status/1435701287786622976

Ожидается, что первый сезон сериала «Одни из нас» HBO покажет в 2022 году. Ранее СМИ сообщили, что в этот телепроект канал вложит $200 млн. В шоу снимаются актёры Педро Паскаль («Игра престолов», «Мандалорец»),Белла Рамзи («Самая плохая ведьма») и Гэбриел Луна («Терминатор: Тёмные судьбы»).