Уфа, 9 сентября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внес глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба главы региона.

Michal Jarmoluk Библиотека

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Согласно документу, в республике отменяется требование о предоставлении справок о вакцинации против COVID-19 при посещении библиотек, выставочных залов и музеев.

«Согласно новой редакции указа, в перечень документов, при наличии одного из которых можно посещать ночные клубы, массовые физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях, кроме справки (сертификата) о вакцинации или об отрицательном результате ПЦР-тестирования, добавилась справка о перенесённом в течение шести месяцев заболевании COVID-19», — говорится во сообщении пресс-службы.

Отмечается, что кроме этого, в регионе отменяется требование об обязательном двух недельном режиме самоизоляции для приехавших в Башкирию из Северной Ирландии и Великобритании.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что власти Башкирии в настоящее время очень осторожно подходят к вопросу соблюдения масочного режима в регионе, чтобы не создавать жителям дополнительные неудобства.