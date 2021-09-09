Нью-Дели, 9 сентября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Несколько индийских телеканалов выдали в эфир ролик из игры Arma 3, сообщая о том, что ВВС Пакистана якобы совершили атаку в афганской провинции Панджшер. Об этом 9 сентября сообщает журнал PC Gamer.

Игра Arma 3 Contact

Видео было показано в эфире каналов Republic TV, Times Now Navbharat, Zee Hindustan и TV9 Bharatvarsh, в нём присутствует надпись о том, что кадры являются «эксклюзивом» Hasti TV. Пользователи сети выяснили, что кадры были взяты из ролика, опубликованного 1 января 2021 года на YouTube-канале Compared Comparison. Студия Bohemia Interactive отметила, что СМИ уже не первый раз используют видео из её игры.

«Мы знаем это, потому что ранее к нам обращались по поводу аналогичных случаев фактчекеры из таких организаций, как Agence France-Presse, Check Your Fact, PolitiFact, и, если я правильно помню, также Reuters», — сказал представитель Bohemia Interactive журналистам.

https://twitter.com/zoo_bear/status/1434830877045886976

Напомним, релиз оригинальной Arma 3 состоялся 12 сентября 2013 года. Игра представляет собой симулятор боевых действий, а также тактический шутер с ролевыми элементами.