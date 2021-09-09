Бишкек, 9 сентября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. В Киргизию прибыл гуманитарный груз из Турции — 150 тысяч доз китайской инактивированной вакцины «Sinovac — CoronaVac». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики сегодня, 9 сентября.

Annalyn Gallego. Province of Camarines Sur Китайская вакцина Sinovac-CoronaVac

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В ведомстве отмечают, что этот препарат уже прошел экспертизу стратегической консультативной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения и включен в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях для профилактики коронавируса.

В минздраве уточнили, что привиться вакциной «Sinovac — CoronaVac» смогут всех желающие граждане в возрасте от 18 лет и старше.