Москва, , 19:29 — REGNUM Минск не оставляет попыток договориться с коллективным Западом через посредничество Ватикана. Об этом 9 сентябрязаявил ИА REGNUM полковник запаса Центрального аппарата Минобороны РФ, публицист Владимир Трухан.

Лукашенко-хамелеон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Макей и его команда не оставляют попыток вернуть ситуацию взаимоотношений с Западом в прежний формат, к ситуации до августа 2020 г., когда они тихо дружили против России. У меня большие сомнения в успешности этого мероприятия. Ватикан не поможет Александру Лукашенко договориться с Западом на его условиях. Но использовать, обманув, может вполне» — считает эксперт.

Святой Престол не мог оставить без внимания хамскую карикатуру на католических священников, считает Трухан. Действия МИД Белоруссии, направленные на нивелирование скандала, эксперт признал правильными. Карикатура «представляет из себя «нечто среднее между рисунками группы «Кукрыниксы» и обложками журнала «Шарли Эбдо» и носит подчёркнуто некорректный характер, пояснил Трухан.

«К тому же, справедливо наступили на больную ватиканскую мозоль. Другое дело, что в Белоруссии стоит быть более аккуратными с этими темами, т.к. там проживает значительное количество римо-католиков. И то, что МИД РБ гасит скандал — это, в целом похвально», — сказал полковник запаса.

Напомним, что МИД Белоруссии активизировал контакты с Ватиканом. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей принял папского нунция (посла) архиепископа Анте Йозича.