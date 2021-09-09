Нью-Дели, , 19:28 — REGNUM Мир и стабильность в Афганистане путём инклюзивного внутриафганского диалога — это то, что нужно как жителям республики, так и другим странам. Об этом говорится в опубликованной 9 сентября совместной декларации стран БРИКС по итогам саммита.

Афганистан Afghanistan Matters

Призвав в своём заявлении противоборствующие стороны Афганистана воздерживаться от насилия и урегулировать конфликт мирными средствами, лидеры стран БРИКС заявили, что нужен инклюзивный внутриафганский диалог.

Также авторы декларации отметили, что Афганистану необходимо решать проблему терроризма. К этому же вопросу относится ликвидация такой практики как предоставление убежищ в Афганистане террористам, бежавшим из других стран.

Ещё одной бедой, которую требуется искоренить, является наркоторговля. «Мы подчёркиваем необходимость урегулирования гуманитарной ситуации и соблюдения прав человека, в том числе женщин, детей и меньшинств», — сообщили авторы текста.

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