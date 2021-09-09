Бишкек, 9 сентября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Сотрудники спецслужб Киргизии обнаружили в городе Бишкеке тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили сегодня, 9 сентября, в госкомитете нацбезопасности республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Пистолет Макарова

В схроне неизвестные злоумышленники хранили пистолет Макарова со стертым идентификационным номером, оборонительную гранату Ф-1 и 19 патронов калибра 7,62 мм.

Комитет нацбезопасности пытается установить личности граждан, обустроивших тайник с оружием. В ведомстве предполагают, что он мог принадлежать криминальным элементам.