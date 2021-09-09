Москва, , 19:22 — REGNUM Александр Лукашенко в ходе состоявшихся 9 сентября в Москве переговоров с Владимиром Путиным рассказал, что во время предыдущих переговоров по союзной проблематике на президентском уровне «приходилось нам, можно сказать, как бульдозерам проходить, чтобы расчистить дорогу для правительств и экспертов», делать за них их работу. На этот раз, сообщил Лукашенко, работы меньше и не так далёк успешный конец.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Обращаясь к президенту России, Лукашенко сказал:«Что касается истории, Вы помните: всё начиналось в Сочи, на Красной поляне, когда мы прикоснулись — по требованию народов, нас всё время критиковали, а чего нет динамики, нет развития в Союзном государстве, — и тогда мы решили отреагировать. Мы тогда начертали более 30 «дорожных карт», схематично представили, что надо сделать. Потом, работая над этими «картами», пришли к выводу больше года назад, что нам надо конкретные планы, а не схемы какие-то, и мы перешли уже на союзную программу».

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«И сегодня получилось, что мы готовы обсудить уже на последней стадии 28 программ — это очень много, это основные крупные темы и направления нашего сотрудничества. Правильно Вы сказали: чтобы дать возможность правительствам завтра ещё раз на экспертном и правительственном уровне рассмотреть их, и если они принимают, то на ВГС, на Высшем Госсовете, — как мы договаривались с Вами, когда мы определим время, может быть в конце октября, — примем окончательно эти программы», — продолжил Лукашенко.

Он пообещал «прорыв, прорыв во многих сферах» и публикацию 28 программ, сообщает пресс-служба Кремля. По итогам переговоров ожидается пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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