Бишкек, 9 сентября, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Правительство Киргизии считает необходимым обретение профессиональными лицеями финансовой независимости. Об этом заявила вице-премьер-министр Жылдыз Бакашова на заседании круглого стола, посвященного реформированию профессионального образования в республике.

(сс)GDJ Киргизия

По её словам, власти считают, что для начала профлицеи нужно привести к работе в системе государственно-частного партнерства, а учебную программу в соответствие с требованиями рынка труда.

Высокопоставленная чиновница отметила, что для этого на базе профессиональных учебных заведений при содействии бизнес-компаний должны быть созданы полные производственные циклы по выпуску различной продукции и предоставлению услуг.

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