Бристоль, Великобритания, 9 сентября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. В британском Бристоле вооруженный мужчина захватил заложников на автозаправочной станции, сообщает 9 сентября пресс-служба полиции.

Заложник

По данным правоохранителей, преступник ранил сотрудников заведения, которые смогли укрыться в «комнате безопасности».

Полиция сумела арестовать мужчину, один из пострадавших госпитализирован с ранениями, не представляющими прямой угрозы для его жизни.

Мотивы злоумышленника не раскрываются. Выдвигал ли он какие-то требования, также неизвестно.

Число пострадавших не уточняется.