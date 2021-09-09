Улан-Батор, 9 сентября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. В Монголии по всей стране резко выросло количество случаев заражения коронавирусом. В связи с этим решено ввести в аймаке Омноговь карантин. Ограничения будут действовать с 10 до 24 сентября.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

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В течение двух недель школьники будут учиться дистанционно, запрещено передвижение между населенными пунктами, полностью ограничено передвижение граждан с 18:00 до 05:00 часов. Государственные организации будут работать с 9 до 16 часов, заведения сферы услуг — с 7 до 17 часов. Людям, которые не живут постоянно в аймаке, въезд на территорию аймака запрещен.

К 8 сентября в аймаке Омноговь в больнице находятся 439 пациентов с COVID-19, еще 119 человек находятся на домашнем лечении.

На территории аймака имеются крупные месторождения рудных ископаемых, в том числе меди и золота, а также высококачественного каменного угля. Также здесь работают компании, на которые приходится значительная доля ВВП страны, например месторождения «Оюу толгой» и «Таван толгой». В условиях пандемии власти стремятся обеспечить непрерывную деятельность этих компаний.

В Монголии, несмотря на высокий показатель вакцинации (в стране 64,9% общего населения получили вторую дозу, началась ревакцинация), в последнее время увеличивается суточный прирост заражений SARS-CoV-2. За минувшие сутки выявили 3680 случаев заражения, за день умерли 10 пациентов. С начала пандемии в стране подтверждены 247 399 случаев заражения, умерли 992 пациента.