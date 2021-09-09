Надым, Ямало-Ненецкий АО, 9 сентября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. В ямальском городе Надыме возбуждено уголовное дело по факту избиения и ограбления ребёнка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

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По данным следствия, в Надыме вечем 8 сентября у 12 летнего мальчика с применением насилия похищена банковская карта, принадлежащая матери потерпевшего. Мальчику причинены телесные повреждения.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабёж с применением насилия»).

Ранее в местных СМИ со слов очевидцев сообщалось. что преступление совершили подростки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.