Житель Вологды отсудил у медиков миллион рублей
Вологда, 9 сентября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Неправильное лечение пациента стоило медучреждениям Вологодской области миллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Вологды.
С жалобой на работу двух медицинских учреждений в прокуратуру обратился местный житель. Он счел, что действиями врачей ему причинен моральный вред из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Свои предположения он подтвердил результатами экспертиз.
«В результате с одной медицинской организации в пользу потерпевшего в качестве компенсации за моральный вред было взыскано 900 000 рублей, а с другой — 100 000 рублей», — сообщили в прокуратуре.
Обе медицинские организации еще могут обжаловать решение суда.
Как сообщало ИА REGNUM, пермячка отсудила 500 тыс. рублей за то, что врачи не диагностировали у нее опасное заболевание.