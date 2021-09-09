Вологда, 9 сентября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Неправильное лечение пациента стоило медучреждениям Вологодской области миллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Вологды.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!» реж Эльдар Рязанов. 1975. СССР Осознал ошибку

С жалобой на работу двух медицинских учреждений в прокуратуру обратился местный житель. Он счел, что действиями врачей ему причинен моральный вред из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Свои предположения он подтвердил результатами экспертиз.

«В результате с одной медицинской организации в пользу потерпевшего в качестве компенсации за моральный вред было взыскано 900 000 рублей, а с другой — 100 000 рублей», — сообщили в прокуратуре.

Обе медицинские организации еще могут обжаловать решение суда.

Как сообщало ИА REGNUM, пермячка отсудила 500 тыс. рублей за то, что врачи не диагностировали у нее опасное заболевание.