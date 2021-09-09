Москва, 9 сентября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Напряжённая многолетняя работа над углублением экономической интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства близится к успешному финалу. Об этом 9 сентября в Москве на переговорах с Александром Лукашенко заявил президент Владимир Путин.

President.gov.by Владимир Путин и Александр Лукашенко

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«Хотел бы сразу отметить: то, о чём мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с какой-то текущей политической конъюнктурой в наших странах либо с политическим календарём — в преддверии парламентских выборов в России. Это наша текущая, давняя совместная работа на протяжении, повторяю, многих лет», — подчеркнул российский лидер.

Он отметил договорённости экспертов по «некоторым ключевым направлениям» союзной интеграции и, обращаясь к белорусскому гостю, сказал: «Нам нужно с Вами сверить часы, поставить точку по некоторым вопросам и дать возможность правительствам в самое ближайшее время — по-моему, завтра они уже собираются в Минске — финализировать некоторые из этих договорённостей».

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Путин так охарактеризовал проделанный работу по интеграционным документам: «Это очень большая работа. Она главным образом сосредоточена в сфере экономики, финансов, в сфере промышленной политики, что чрезвычайно важно — особенно сегодня, в условиях, когда весь мир сталкивается с проблемами, связанными с последствиями коронавирусной инфекции, которая повлияла и на экономику всех стран: более трёх процентов падение мирового ВВП, а торговля ещё больше».

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«Поэтому и это нас побуждает к тому, чтобы активизировать наши усилия для того, чтобы поднять конкурентоспособность наших экономик и сделать всё, чтобы использовать по максимуму те преимущества, которые и даёт Союзное государство, чтобы выходить из постковидного кризиса и двигаться уверенно дальше», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.