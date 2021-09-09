Москва, 9 сентября, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Россия выражает сожаление по поводу Расширение поставок американских вооружений на Украину вызывает в России сожаление, хоть и стало обыденностью, заявил 9 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Такое заявление Песков сделал в эфире «Первого канала».

Кроме того, Дмитрий Песков отметил, что такая тенденция не способствует стабилизации вооруженного конфликта на Украине и подзуживает горячие головы в Киеве.

«Сейчас, к сожалению, по истечении нескольких лет, процесс поставок американских вооружений в Украину стал обыденным делом. И мы видим, что существует тенденция к расширению этого процесса, к нашему сожалению. Мы не думаем, что эти поставки способны стабилизировать ситуацию в плане внутриукраинского конфликта на юго-востоке, наоборот, наоборот, растет опасность, что наличие этого оружия, знаете, будет подзуживать те самые горячие головы. И не дай бог, наведет их на мысль, что они могут решить проблему юго-востока силовыми методами», — сказал Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь президента России напомнил, что первые поставки оружия из США начались четыре года назад.