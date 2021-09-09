9 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Слова о нецелесообразности объединения Москвы и Подмосковья породили в телеграм-каналах волну сплетен о готовящемся слиянии двух регионов в один.

Георгий Балаков, , 19:41 — REGNUM Похоже, персона мэра Москвы Сергея Собянина в информационной среде ни дня не обходится без скандала или сплетен. По крайней мере, к такому выводу можно прийти, читая популярные телеграм-каналы. Не успели они «остыть» после смелого заявления столичного главы о донорской роли города в российской экономике и федеральном бюджете, как тот привлек к себе очередную порцию внимания.

Цельмер Валентин Дмитриевич. Подмосковная высоковольтная. 1964 mosreg.ru

Что самое забавное — повод для очередных пересудов в Telegram дал сам Сергей Семёнович. Выступая на Московском финансовом форуме 8 сентября, он заявил о необходимости укрупнения регионов в целях развития экономики России и привлечения инвестиций. Спустя несколько часов после этого СМИ начали активно распространять заявления мэра, где тот уже выступал против укрупнения регионов, правда не всех, а только двух — Москвы и Подмосковья. Видимо, принцип «инициатива бьет по инициатору» в этот раз не дал сбоя, и ТГ-каналы начали обсуждать слова Собянина в разрезе слияния столичной агломерации в единый субъект РФ.

Справедливости ради заметим, что история о слиянии вышла не столь резонансной, как предыдущая. Тогда, напомним, Собянин позволил себе высказывание о доминирующей роли Москвы в части субсидирования регионов из федерального бюджета. Столица, дескать, кормит все остальные регионы, отдавая в федеральный бюджет половину своих доходов. В тот раз Telegram-каналы буквально негодовали от таких слов и приводили опровержения в виде экономических расчетов. В этот же раз специализирующиеся на освещении политических тем сообщества решили посудачить о политической подоплеке заявления Собянина, приправив свои публикации изрядной порцией конспирологии и ничем не подтвержденных интриг.

Мэр Москвы Сергей Собянин Kremin.ru

«В коридорах старой площади активно обсуждают вопрос об объединении Москвы и Подмосковья. На должность мэра объединённого федерального региона пророчат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева», — написал телеграм-канал ПОЛИТУПРАВА.

По его данным, Собянин прознал о готовящихся планах и решил сработать на опережение. Поэтому-то мэр Москвы и решил публично заявить о нецелесообразности подобного объединения столичной агломерации путем слияния города и области.

«По данным наших источников в мэрии, Собянин под напряжением. Собрался идти к президенту…» — сообщил читателям автор публикации.

В свою очередь, телеграм-канал Образ будущего привел подробности возможного слияния Москвы и Подмосковья. Якобы, в рамках уже подготовленного проекта, из центра столицы в пределах Садового кольца планируется сделать особую федеральную территорию по аналогии с Сириусом в Сочи.

«Идея неплохая, во всяком случае, известная поговорка про Садовое кольцо обретёт полновесный смысл. Что касается того, кто будет руководить. Собянин может руководить Садовым кольцом. Сейчас он против объединения, так как понимает, что это будет означать его уход с хлебной должности. Но скорее всего, в случае ухода с поста мэра Собянина переведут в АП. А вот про назначение Воробьева на должность объединённого региона — вброс. Как раз из тех мест, где сидит реальный претендент на эту должность», — дает свою видение ситуации телеграм-канал.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Однако далеко не все восприняли информацию о грядущем объединении Москвы и Подмосковья всерьез. В числе скептиков, например, оказался и телеграм-канал Друид. В то же время он убежден, что заявление Собянина о нецелесообразности объединения столичной агломерации в один субъект РФ создает предпосылки для укрупнения других регионов России.

«Действительно, объединение Москвы и Московской области пока не планируется. Это сложный процесс, несущий много проблем и рисков, связанных с уже сформировавшейся конфигурацией элит в столице и области и их сфер влияния. Хотя возможно присоединение ещё нескольких административных единиц области к Москве или расширение Новой Москвы», — отметил автор публикации.

Также Друид сообщает, что Собянин вряд ли покинет свою должность до окончания полномочий в 2023 году. В то же время вопрос его дальнейшего нахождения на посту московского градоначальника пока не решён. Однако обсуждение слияния Москвы и области дает повод запустить дискуссию про укрупнение регионов России путем их слияния друг с другом.

«Этот инфоповод и подключённые к его комментированию фигуры типа С. Собянина возобновляют разговоры про назревшее объединение других регионов России. Здесь нас ждут интересные сюрпризы: предложения уже есть и дорожные карты прорабатываются», — подытожил телеграм-канал.

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