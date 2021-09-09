Апатиты, Мурманская область, 9 сентября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Телеведущий подарил Апатитам более четырех тысяч тюльпанов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местной администрации, подарок приурочен к дню города.

Tatler.ru Андрей Малахов

Цветы будут высажены на центральной площади, рядом с памятным знаком землякам, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также на улицах города.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года Андрей Малахов провел в родном городе арт-масленицу.