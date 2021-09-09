Москва, , 18:53 — REGNUM Изрядная часть взаимодействия Украины и США буквально излучает ненависть к России и наполнена русофобией, заявил 9 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он сообщил в эфире «Первого канала».

Кроме того, Дмитрий Песков отметил, что такое обстоятельство вынуждает Россию внимательно отслеживать отношения Киева и Вашингтона.

«Во-первых, всё-таки украинско-американские отношения должны быть суверенными отношениями, и это дело двух суверенных государств. Но, к нашему сожалению, достаточно изрядная часть этих отношений, она излучает такое русофобство, излучает ненависть буквально к нашей стране и, конечно, это заставляет нас и заставляло самым внимательным образом отслеживать итоги тех контактов, которые имели место в Вашингтоне и в других американских городах», — сказал Дмитрий Песков.

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