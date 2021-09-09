Киев, 9 сентября, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины, экс-министр экономики страны Тимофей Милованов заявил, что гражданам в плане пенсий нужно рассчитывать «прежде всего на себя».

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Этом он заявил в эфире украинского телевидения вечером 9 сентября.

По словам Милованова, пенсионная реформа на Украине будет проведена, но это будет сделано не через «год, два или три» — речь идет о долгом периоде времени.

«Поэтому каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать хоть 3−5%. Я призываю людей быть ответственными, если есть такая возможность накапливать», — сказал советник.

ИА REGNUM напоминает, что осенью прошлого года премьер-министр УкраиныДенис Шмыгаль заявил, что примерно через пятнадцать лет в стране уже не будет возможности выплачивать пенсии. По его словам, для содержания пенсионеров пришлось бы в два раза увеличить налоги, что является невозможным.

Сейчас власти Украины намерены запустить пенсионную реформу, подразумевающая в частности введение накопительной системы наряду с действующей солидарной,