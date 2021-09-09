Ташкент, 9 сентября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Мораторий на вырубку деревьев в Узбекистане объявил президент республики Шавкат Мирзиёев, выступая 9 сентября на Х съезде Либерально-демократической партии (УзЛиДеП).

Pavlofox Пень

Говоря о программе озеленения в стране, Мирзиёев заявил:

«Наряду с этим, в стране будет внедрён бессрочный мораторий на вырубку деревьев. Отныне территории парков и зелёных зон категорически запрещается использовать для иных целей».

Как неоднократно сообщало ИА REGNUM, в течении двух десятков лет в Узбекистане и включая столицу страны, были вырублены сотни тысяч взрослых деревьев ценных пород — платан, дуб, ясень, орех и других.

Деревья вырубаются для того, чтобы снабдить местную мебельную промышленность сырьем. Вырубка стала многомилионным незаконным бизнесом, в котором задействованы в большей степени хокимияты (мэрии) городов.

В феврале 2020 года активистами, выступающими против вырубки, а также против незаконного строительства на местах детских и спортивных площадок, зеленых зон, внутриквартальном пространстве, была создана фейсбук-группа Уят.уз.

Сообщество ежедневно сообщает о нарушениях в сфере экологии, и именно информация, содержащаяся в группе, явилась основанием для документов, которые легли на стол президента и стали причиной его заявления о необходимости улучшения зеленой среды в стране.