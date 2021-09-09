Калуга, 9 сентября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял сегодня, 9 сентября, участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, прошедшего в формате видеоконференции. Совещание прошло под руководством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. В мероприятии также участвовали секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, руководители федеральных министерств и ведомств, главы субъектов.

Пресс-служба правительства Калужской области Калужской области одобрены инфраструктурные кредиты

Ключевыми темами обсуждения стали поручения президента РФ Владимира Путина о капитальном ремонте школ и предоставлении регионам инфраструктурных кредитов. «Президентом поставлена задача построить не менее 1300 школ, отремонтировать 7300 учебных заведений до 2026 года. Кроме ремонта надо активно заниматься оснащением школ и приведением их в порядок», — сказал Марат Хуснуллин.

Заместитель председателя правительства России отметил, что в настоящее время продолжается работа по исполнению другого поручения главы государства о предоставлении регионам инфраструктурных кредитов. «Мы имеем лимит — 500 млрд рублей до 2024 года. И еще 500 млрд рублей — с 2024 по 2026 годы. Это кредиты, которые будут выдаваться регионам под 3% годовых. В итоге у нас более триллиона рублей. Мы должны отобрать проекты, которые дают максимальный эффект для развития региона, создают рабочие места, позволяют строить жилье, привлечь максимальное количество внебюджетных ресурсов», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, Владислав Шапша представил на рассмотрение президиума правительственной комиссии три проекта, которые позволят развивать жилищное строительство и улучшать качество городской среды в регионе. «Мы предлагаем рассмотреть три проекта с использованием инфраструктурных кредитов. В общей сложности на улучшение городской среды, обновление муниципального транспорта и повышение качества медицинского обслуживания мы привлекаем более 11 млрд рублей. Из них бюджетные кредиты в случае одобрения составят 2 млрд 882 млн рублей.

Пресс-служба правительства Калужской области Калужской области одобрены инфраструктурные кредиты

Первый проект — канатная дорога, которая должна связать две части Калуги, разделенные рекой Окой. Второй — модернизация общественного транспорта в Обнинске. Средства планируется направить на приобретение 100 газомоторных автобусов. Доля внебюджетных инвестиций здесь составит 77%. Третий — строительство современной межрайонной больницы в Козельске. Создание больницы на две трети будет оплачено из внебюджетных источников. При принятии положительного решения по кредитам мы готовы приступить к воплощению проектов уже в следующем году», — сказал губернатор. Решением комиссии два проекта — строительство канатной дороги и модернизация общественного транспорта — одобрены, по строительству современной межрайонной больницы в Козельске получено предварительное одобрение. «Калужская область, активно начинайте работать», — поручил заместитель председателя правительства России руководству региона.

Отдельное внимание в ходе заседания Марат Хуснуллин уделил вопросу реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. «Президент на съезде партии «Единая Россия» озвучил инициативу о продлении этой программы. Мы начинаем новый этап. Принято решение, что жилье, признанное аварийным до 1 января 2021 года, мы включаем в отдельную программу. На это выделяется 45 млрд. рублей», — отметил он.

В настоящее время в Калужской области реализация программы переселения граждан из жилищного аварийного фонда идет с опережением графика: рассчитанная до 2025 года, она завершится в 2023 году. Переселено 1129 человек из 18 000 кв. м. жилого фонда.

В 2021 году в ходе оглашения послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин отметил, что регионы смогут получать кредиты под 3% годовых для развития инфраструктуры. «Мы предоставим субъектам РФ принципиально новый инструмент развития — так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет», — сказал президент. Денежные средства, привлеченные под облигации, будут выдаваться на инфраструктуру для жилищного строительства и формирования городской среды на срок до 15 лет под льготную ставку. Инфраструктурные и бюджетные кредиты будут предоставляться под контролем Федерального казначейства и только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.