Москва, , 18:44 — REGNUM Обсуждённые на уровне руководства России и Белоруссии 28 «союзных программ» экономической интеграции — «это основные крупные темы и направления нашего сотрудничества». Об этом 9 сентября в Москве на переговорах с Владимиром Путиным заявил Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Обращаясь к президенту России, Лукашенко сообщил, что 10 сентября правительства России и Белоруссии с участием экспертов рассмотрят «союзные программы» и могут их принять. После этого на Высшем госсовете Союзного государства — то есть на уровне президентов, «может, в конце октября, примем окончательно эти программы».

«Это будет прорыв, прорыв во многих сферах», — заверил Лукашенко.

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