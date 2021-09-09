Лондон, 9 сентября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. 9 сентября издание Le10Sport сообщило, что французский клуб «Пари Сен-Жермен» проявляет интерес в 28-летнему центральному защитнику лондонского «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигеру.

Pixabay.com Эмблема «Челси»

Ранее сообщалось, что Антонио Рюдигер не собирается продлевать с английский клубом контракт и хочет сменить команду следующим летом. Текущее соглашение немца с «пенсионерами» рассчитано до середины 2022-го года.

В прошлом сезоне Антонио Рюдигер принял участие в девятнадцати матчах Английской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился одним забитым мячом. Примечательно, что немецкий защитник не получил ни одной желтой карточки. В составе «Челси» защитник сборной Германии стал победителем Лиги Чемпионов УЕФА 2020/21.

Антонио Рюдигер перешел в «Челси» 9 июля 2017 года из римской «Ромы» за 35 миллионов евро. На данный момент стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.