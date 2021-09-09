Киев, 9 сентября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности и обороны Украины разрабатывает 10-летнюю стратегию развития военно-морских сил страны.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Флот Украины

Об этом пресс-служба СНБО сообщила сегодня, 9 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что по результатам заседания принято протокольное решение о принятии за основу структуры стратегии. Разработка документа осуществляется по поручению президента Зеленского.

Совнацбез Украины отмечает, что при работе над документом был учтен опыт ведущих стран мира по разработке и имплементации соответствующих стратегий.

Напомним, что в конце августа президент Зеленский заявил, что Украина при помсощи западных партнёров планирует создать к 2035 году большой военно-морской флот. Предполагается, что в составе нового флота Украины будут корветы, военные катера и даже малые подводные лодки.