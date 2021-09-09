Барселона, Испания, 9 сентября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. 9 сентября президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию вокруг 24-летнего французского флангового нападающего Усмана Дембеле: «У нас была встреча с представителями Дембеле. Мы достигли некоторого соглашения и знаем, что он хочет остаться в клубе. В ближайшее время он будет защищать цвета «Барселоны», — цитирует Лапорта журналист Фабрицио Романо.

Www.fcbarcelona.cat Усман Дембеле

В прошлом сезоне Усман Дембеле принял участие в тридцати матчах испанской Примеры, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В Лиге Чемпионов у француза 3+2 очка по системе гол+пас в шести играх.

Усман Дембеле перешел в «Барселону» 25 августа 2017 года из дортмундской «Боруссии». «Сине-гранатовые» заплатили «шмелям» 135 миллионов евро за контракт нападающего сборной Франции.